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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية

تطوير الشوارع في
تطوير الشوارع في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بمركز الباجور ومدينة سرس الليان لتقديم الدعم اللازم ونهو كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات المحددة ، مؤكداً على أن هناك متابعات ميدانية لأعمال الخطة الاستثمارية الجديدة بقطاع الطرق وذلك ضمن خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .


وفى هذا الشأن ، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أن العمل جارى على قدم وساق لرصف (4) مناطق  رئيسية بتفرعاتها  بنطاق المدينة  تنفيذ مديرية الطرق والنقل  بقيمة اعتمادات (56 مليون و324 ألف جنيه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية اللازمة ، حيث  تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحى وجارى أعمال تكسير الأرصفة وقطع الفرمة بشارع المصرب  ، واستمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة ورفع المطابق الصرف الصحى وإنشاء البلدورات بشارع بورسعيد بداية من المحكمة وحتى مصرف الباجور بطول 1.5 كم ، وكذا تكسير الأرصفة المتهالكة وإنشاء الجزيرة الوسطى وتركيب الأعمدة الديكورية بشارع الجيش ( اتجاهين ) ، فضلا عن رصف شارع الصنايع وطعيمة بإجمالى أطوال 500 متر .

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وفى مدينة سرس الليان ، أوضح رئيس الوحدة المحلية أنه جارى رصف (3) مناطق وشوارع رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية (14 مليون و651 ألف جنيه) ، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجارى تركيب بلاط الإنترلوك بـ 3 مناطق رئيسية سيدي الكورانى ، مصطفى كامل ، شارع الجمهورية بأطوال ما يزيد عن 5 ألاف متر ، وتكسير الأسفلت ورفع مطابق طريق السوق بداية من مدرسة الإتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة ، وكذا رصف طريق سروهيت بداية من كوبرى الجمال وحتى كوبرى مصرف سرس الليان .
هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية  الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ولاسيما مشروعات الرصف ، مع التواصل المباشر مع الشركات المنفذة  لتذليل العقبات أمامهم وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة ، مؤكداً على أننا  مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية  شاملة على أرض المحافظة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية الجديدة الطرق والنقل تحقيق السيولة المرورية اللازمة

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