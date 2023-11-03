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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب وحملات ميدانية على المواقف ومحطات الوقود

متابعة مواقف السيارات
متابعة مواقف السيارات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن عدم وجود أية زيادة فى تعريفة الركوب بجميع مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة المرور بالتواجد الميدانى وبصفة مستمرة على مدار الساعة بمواقف السيارات لمتابعة الحالة العامة وتكثيف حملات الرقابة للتأكد من عدم وجود زيادة فى تعريفة الركوب حفاظاً على حقوق المواطنين وإعداد تقارير يومية بالموقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

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جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

 

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين  لتصبح  كالآتي  10 جنيه للتر البنزين 80 ، 11.50 جنيه للتر البنزين 92 ، 12.50 جنيه للتر البنزين  95 ، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.


وأوضح محافظ المنوفية على أن هناك متابعات على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتأكد من إنتظام منظومة العمل بكافة مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في التسعيرة الحالية المعمول بها ،  مشدداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات تحقيقاً للصالح العام.

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