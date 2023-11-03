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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة فى تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.


وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، شنت مديرية الطب البيطرى حملات مكبرة تحت إشراف الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى وبرئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

أسفرت عن تحرير (28) محضر جنح وذلك لمخالفة أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن  (4) طن و(844) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 24 أكتوبر الحالى ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

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ويواصل رؤساء الوحدات المحلية و بالتعاون التام مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين مرورهم الميدانى  لإحكام الرقابة الصارمة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية ، فضلا عن متابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع الغذائية وذلك فى ظل جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

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