محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى أشمون والشهداء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى (1606) مشروع بنسبة تنفيذ تجاوزت (85%)، وقد تنوعت ما بين (1078) مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 83,6% و (528) مشروع بالشهداء بنسبة 88,1%.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين بين " مجمعات خدمية وزراعية بلغ " (40) مشروعا ، تشمل إنشاء (14) مشروع وحدة إسعاف وإقامة (15) نقطة شرطة ، و(8) مشروعات عمارات سكنية ، وبلغ عدد مشروعات الري – الكبارى (20) مشروع بنسبة تنفيذ 100%، فيما بلغ إجمالى المشروعات بقطاع الأبنية التعليمية (137) مدرسة بنسبة تنفيذ 99,7% ، و(45) مشروعاً لقطاع البريد بنسبة 99,7 ، و (64) مشروعا للشباب والرياضة بنسبة إنجاز 99,6%، وفيما يخص قطاع مياه الشرب – شبكات ومحطات بلغ عدد المشروعات (152) مشروع بنسبة 97%، و(136) مشروعاً بقطاع الصرف الصحى – شبكات خطوط طرد بنسبة تنفيذ 97,2% ، ومحطات رفع صرف صحى 55 مشروع بنسبة 88,2% ، ومحطات المعالجة صرف صحى 10 مشروعات بنسبة 36,3% ، و162 وصلات منزلية مياه وصرف بنسبة 94,2%.



وأوضح المحافظ أنه فيما يخص جملة المشروعات بالوحدات الصحية بلغ 62 مشروع بنسبة 91,9% ، ومشروعات التضامن الإجتماعى 16 مشروع بنسبة 96% ، و42 مشروعاً للأسواق والمواقف ونقط الإطفاء بنسبة 79,5% ، وبلغ عدد مشروعات قطاع الغاز 81 مشروع بنسبة إنجاز 84% ، و81 مشروع شبكة ألياف ضوئية بنسبة 81,6% ، ومشروعات الرى وتبطين الترع بلغ عدد المشروعات 82 بنسبة 76,1% ، و113 مشروع أبراج محمول بنسبة تنفيذ 80,9 % ، وإقامة 16 مشروعاً لمحطات السكة الحديد بنسبة 73,9% ، و162 مشروعاً بقطاع الكهرباء بنسبة 58,5% ، وفى قطاع الطرق الداخلية بلغ جملة المشروعات 81 مشروع والطرق الرئيسية 12 مشروع بنسبة 77,6%.



وأكد محافظ المنوفية حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة مشروعات المبادرة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للإرتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات بإستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروعات في أقرب وقت، لافتاً أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.