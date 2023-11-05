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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية زراعة المنوفية تطلق دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية

دورات تدريبية
دورات تدريبية

اعلنت كلية الزراعة جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية عن بدء التسجيل لحجز المنحة السادسة عشر  والسابعة عشر المقدمة من مؤسسة مصر الخير و الإتحاد الأوروبى لخريجي الكليات الزراعية باختلاف التخصصات و الدبلومات الزراعية.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن الدورات التدريبية تهدف لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية في إطار مشروع تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل في مجال الزراعة الممول من الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلي ان التدريب مجانى بالكامل والإقامة فى فندق الجامعة وشاملة الأكل، والشهادة معتمدة.

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واضاف الدكتور صبحي شرف أن الدورات التدريبية تشمل دورة إدارة الزراعة والصوب زراعية، واخرى حول صيانة الآلات والجرارات وذلك في الفترة من ١٦ الي ٣٠ من نوفمبر الجاري لخريجي التعليم الفني والمعاهد والكليات الزراعية بشرط ألا يزيد سن المتدرب عن ٤٠ سنة ولا يقل عن ٢١  سنة

وأشار الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المتدرب يمكنه معرفة مزيد من التفاصيل وشروط التقديم عن طريق الرابط التالي:
bit.ly/3RAXoIh

 

أحمد القاصد الاتحاد الأوروبي التعليم الفني الدورات التدريبية الصوب زراعية القطاع الصحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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