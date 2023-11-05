رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي

️التقى اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة في الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجال البحث العلمي وخدمة الصناعات المحلية بالمحافظة وكيفية تعظيم الاستفادة من والمشروعات البحثية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام

وأضاف القاصد، أن جامعة المنوفية تعد لتنظيم فعاليات يوم الصناعة وذلك يوم الأحد الموافق 12 من نوفمبر تحت عنوان " البحث العلمي والصناعة وشراكة من أجل المستقبل " يعرض خلاله محاضرات علمية لتوطين الصناعة وربطها بالبحث العلمي والمشاريع البحثية بالجامعة ، وذلك إنطلاقاً من رؤية الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي وربط الأبحاث المبتكرة لخدمة المجتمع والصناعة وذلك بالتعاون مع مختلف المراكز البحثية والجهات الصناعية .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه بالدور الرائد والفعال لجامعة المنوفية كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا ، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي .