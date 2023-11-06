محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء موقف حضاري نموذجي بقويسنا

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لإقامة موقف نموذجي جديد للسيارات ومشروعات لخدمة الموقف بمركز ومدينة قويسنا بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.



حيث وقع اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية ، والسيد منير اسكندر حبشى ناظر وقف كنيسة مارجرجس بقويسنا بروتوكول التعاون ، والذي يتضمن قيام المحافظة باستئجار قطعة أرض فضاء خارج المدينة علي مساحة 2 فدان بطريق شبين الكوم - قويسنا – بجوار كوبري المنوفية العلوي لإنشاء موقف حضارى نموذجي ومتكامل لخدمة أبناء المحافظة بهدف الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة ، هذا وقد سبق وتم ترشيح العديد من قطع الأراضى وتم التوافق على هذه القطعة لمطابقتها لمعايير واشتراطات قواعد المرور فيما يخص هذا الشأن.



وثمن محافظ المنوفية جهود مسئولي كنيسة مار جرجس بقويسنا علي التعاون المثمر في إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام علي المواطنين ، مشيراً إلى مدى حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.