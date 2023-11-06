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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوي المواطنين ويوجه المختصين بحلول عاجلة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى صباح اليوم الاثنين  محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي تنفيذا  لتوجيهات القيادة السياسية.

أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى  الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي  ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة . 


كما وافق المحافظ على طلب موظفة " كاتب خدمات"   بمركز شباب الرمالى بقويسنا تتضرر من قرار نقلها إلى مركز شباب دمهوج  وتلتمس بقائها بمحل عملها مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ونظرا لمرض إبنتها .

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وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر قرشوم بتلا يتضرر من وجود تسريب لمياه الصرف الصحى إلى منزله  مما يلحق الضرر به ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم فورا وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية .


كما كلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم بناحية اشمون لمساعدته على توفير مصدر دخل له .

فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب  معلمة بمدرسة الشهيد الصباحى بقرية ميت مسعود بشبين الكوم   يعانى نجلها من  ظروف صحية صعبة وتلتمس إلغاء الندب الجزئي لها إلى مدرسة أخري مراعاة لظروفها ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم وبما لا يخل بسير المنظومة التعليمية .
هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.

الدعم للأسر الأولى بالرعاية المنوفية توفير فرصة عمل توفير مصدر دخل محافظ المنوفية

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