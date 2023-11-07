محافظ المنوفية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء ، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل كونها قضية أمن قومى وحفاظاً على مقدرات وحقوق الدولة ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة لتذليل كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها.

واكد أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي أخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية على تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون.