بيان عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن مستشفى القدس في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية في محيط مستشفى القدس في غزة، مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "نحن عاجزون عن الاستجابة لاستغاثات المواطنين المتضررين جراء الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفي القدس".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم تقليص غالبية الخدمات المقدمة في مستشفى القدس بـ غزة جراء الشح الشديد في الوقود.

على جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، وجرى وقف المولد الرئيسي للمستشفى بعد نفاد الوقود، وإن هناك محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الوضع في مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، وقوات الاحتلال قصفت قافلة كانت في طريقها لمستشفى القدس، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن مستشفى القدس يأوي نحو 14 ألف نازح بداخله، وناشدت تقديم كل أنواع الدعم له.