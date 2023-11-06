الهلال الأحمر الفلسطيني: الوقود في مستشفى القدس ينفد بعد 48 ساعة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن الوقود في مستشفى القدس في قطاع غزة سينفد بعد 48 ساعة.

بدورها، قالت مستشفى العودة في قطاع غزة، إن “مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه استلم 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري يوم أمس، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح البري.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وأضاف: "وصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة إلى 476 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 30 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة".