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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يطالب بضرورة ضمان التدفق الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن

أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء القطري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إلى ضرورة ضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، بشكل دائم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعرب بن عبد الرحمن، عن قلق قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع، وإدانتها لقصف المدنيين والأعيان المدنية.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبـ حة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.

رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الجهود الدبلوماسية قطاع غزة وزير الخارجية التشيكي الأوضاع الإنسانية

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