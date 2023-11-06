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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، بعد أن بدأت بتسيير جسر إغاثي جوي إلى مطار العريش.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” في بيان، إنه “تنفيذاً لأوامر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية".

وانطلقت اليوم، من مطار أبوظبي الدولي خمس طائرات تحمل جميع المعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني وتشغيله، حيث ستفرغ حمولتها في مطار العريش تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى  مطار العريش الدولي شمال سيناء،  طائرتا مساعدات كويتية ويونانية محملة بالمساعدات الانسانية والإغاثية والأدوية  لنقلها إلى المخازن بمدينة العريش تمهيدا  لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معير رفح البري في وقت لاحق تباعا ،لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

الامارات غزة قطاع غزة مطار العريش

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