نداء عاجل بشأن توقف مستشفى العودة عن العمل بسبب الوقود في غزة

كشف الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بقطاع غزة، آخر تطورات الأوضاع في المستشفى، محذرا من توقف المستسفي خلال ساعات بسبب نقص الوقود.

وأضاف أحمد مهنا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن سنتوقف عن العمل مساء غدا الاثنين في المستشفي، متابعا أن نفذ الوقود لدينا، ونحاول بكل الوسائل الممكنة حتى لا تقع الكارثة.

ووجه الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بقطاع غزة، ندا لإنقاذ قطاع غزة والمستشفيات فيها من نفاذ الوقود وتوقفها عن العمل نهائيا.