عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

صدى البلد

لم تعد الكلمات توصف بشاعة ما يشهده أطفال ونساء وشيوخ ورجال وشباب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأصبح الدعاء والصراخ وسيلتي المدنيين في قطاع غزة تحت القصف العشوائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر في مقطع فيديو جديد فلسطيني يصرخ بكل قوته من أمام احدي مستشفيات قطاع غزة. 


وظل المواطن الفلسطيني يردد مستنكرًا ما يحدث: “ايش بيصير في غزة يا بشر، ايش ذنب الأطفال، أطفال بتموت، اطفال ما الهم ذنب، ايش ذنب الأطفال، بيكفي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم 

وأطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.

وأكدت الكيلة أن هناك عدداً من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.

وطالبت الوزيرة الفلسطينية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.

نداء عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية للأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

هجوم الاحتلال ينتقل لمرحلة جديدة من العدوان على غزة

 

غزة غزة اليوم قطاع غزة اخبار غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

ترشيحاتنا

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟

زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

الوزراء يكشف عن دور مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كمستشار لبرنامج الطروحات

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس

الوزراء يكشف عن شروط ومزايا الحصول على الرخصة الذهبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ