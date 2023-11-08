بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

لم تعد الكلمات توصف بشاعة ما يشهده أطفال ونساء وشيوخ ورجال وشباب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصبح الدعاء والصراخ وسيلتي المدنيين في قطاع غزة تحت القصف العشوائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر في مقطع فيديو جديد فلسطيني يصرخ بكل قوته من أمام احدي مستشفيات قطاع غزة.



وظل المواطن الفلسطيني يردد مستنكرًا ما يحدث: “ايش بيصير في غزة يا بشر، ايش ذنب الأطفال، أطفال بتموت، اطفال ما الهم ذنب، ايش ذنب الأطفال، بيكفي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”.

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غزة اليوم

وأطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.

وأكدت الكيلة أن هناك عدداً من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.

وطالبت الوزيرة الفلسطينية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.