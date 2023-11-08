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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية للأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بـ غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أنه تم تلقي 2550 بلاغا عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بـ غزة، إنه تم استشهاد 193 من الطواقم الصحية وتدمير 45 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 120 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان.

وأشار القدرة إلى أن 18 مستشفى و40 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي أو نفاد الوقود.

وأوضح أن المستشفيات في غزة تعمل حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل الأقسام العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ.

وطالب القدرة الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالوجود داخل المستشفيات لوقف تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، كما بتوفير ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات والوقود.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، وجرى وقف المولد الرئيسي للمستشفى بعد نفاد الوقود، وأن هناك محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الوضع في مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، وقوات الاحتلال قصفت قافلة كانت في طريقها لمستشفى القدس، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفى القدس يأوي نحو 14 ألف نازح بداخله، ونناشد بتقديم كل أنواع الدعم له.

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