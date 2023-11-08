جرائم الإبادة مستمرة.. الصحة الفلسطينية تعلن زيادة أعداد الشهداء في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 10569 شهيدا.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "صفا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. أشرف القدرة، في اليوم الـ33 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن " الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا والمجتمع الدولي لازال عاجزا عن وقف العدوان الغاشم"مسيرا إلى أنه ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً.



وتابع قائلا إن" 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بانها مناطق امنة”.

وأوضح القدرة ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية الى 1098 عائلة.



كما أفاد بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً من بينهم الشهداء 4324 طفل و2823 سيدة و649 مسن وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



واستطرد قائلا: "تلقينا 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان".



ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من استهداف الطواقم الصحية مما أدى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.