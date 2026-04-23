رد فعل قوي لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على بيراميدز

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على فوز الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية، مجموعة تحديد البطل، من الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: «الدوري يقترب من مدرسة الفن والهندسة».

وبهذا الفوز، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب مجموعة بطل الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 في وصافة الدوري.

نظام بطولة الدوري الممتاز



تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.

