علامات إصابة الطفل بـ ADHD.. باحثة في العلوم السلوكية توضح| فيديو

تحدثت رضوى غريب باحثة في العلوم السلوكية وعلم النفس، عن علامات الإصابة بـ ADHD، قائلة: "كل الأطفال بتلعب وتتحرك، و لكن هناك بعض العلامات توضح هل الطفل حركي طبيعي ، أو مصاب بـ ADHD".

أعراض ADHD

وأضافت رضوى غريب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " صباح الورد"، أنه من علامات الإصابة بـADHD، يكون السلوك الطبيعي للطفل مصاحب له سلوك عدواني، و لديه قلق دائم، و ليس له تقدير لذاته، بالإضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع البيئة المحيطة".

وتابعت:"الطفل المصاب بـ ADHD، يكون دائم الحركة، و لديه نشاط زائد، و لديه أحلام يقظة، وأيضاً يكون ضعيف التركيز، لا يستطيع التركيز أكثر من 3 دقائق".