عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علامات إصابة الطفل بـ ADHD.. باحثة في العلوم السلوكية توضح| فيديو

صدى البلد

تحدثت رضوى غريب باحثة في العلوم السلوكية وعلم النفس، عن علامات الإصابة بـ ADHD، قائلة: "كل الأطفال بتلعب وتتحرك، و لكن هناك بعض العلامات توضح هل الطفل حركي طبيعي ، أو مصاب بـ ADHD".

أعراض ADHD

وأضافت رضوى غريب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " صباح الورد"، أنه من علامات الإصابة بـADHD، يكون السلوك الطبيعي للطفل مصاحب له سلوك عدواني، و لديه قلق دائم، و ليس له تقدير لذاته، بالإضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع البيئة المحيطة".

وتابعت:"الطفل المصاب بـ ADHD، يكون دائم الحركة، و لديه نشاط زائد، و لديه أحلام يقظة، وأيضاً يكون ضعيف التركيز، لا يستطيع التركيز أكثر من 3 دقائق".

 

ADHD الطفل العلوم السلوكية البيئة المحيطة أحلام يقظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

ترشيحاتنا

4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه.. القصة الكاملة لأم خالد سيدة الحرام

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

تعرف علي خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم

عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ