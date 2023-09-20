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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

قصور الأنتباة
قصور الأنتباة

قصور الانتباه وفرط الحركة هما اضطرابان نفسيان يعتبران جزءًا من اضطرابات طيف اضطرابات الانتباه والنشاط (ADHD)، والتي تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء. لا توجد أسباب محددة واضحة للإصابة بهذه الاضطرابات، ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تلعب دورًا في تطورها، بما في ذلك وفقا لما نشره موقع هيلثي:

1. العوامل الوراثية: يُعتَقَد أن الجوانب الوراثية تلعب دورًا هامًا في ظهور قصور الانتباه وفرط الحركة. وقد تكون هناك عوامل وراثية تؤثر على نظام النقل العصبي والمواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالتركيز والتنظيم الحركي.

2. العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية يمكن أن تلعب دورًا في ظهور قصور الانتباه وفرط الحركة. قد تشمل هذه العوامل التعرض للمواد الكيميائية السامة أثناء الحمل، مثل التدخين أو تعاطي الكحول أو المخدرات. كما قد تكون الإجهاد البيئي والتعرض المبكر للمؤثرات الضارة أثناء النمو عوامل محتملة.

3. التغيرات الهيكلية والوظيفية في الدماغ: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن التغيرات الهيكلية والوظيفية في الدماغ قد تكون مرتبطة بقصور الانتباه وفرط الحركة. تشير هذه الدراسات إلى وجود اختلافات في حجم ونشاط بعض المناطق الدماغية المرتبطة بالتنظيم الحركي والانتباه.

4. المشاكل التنموية: قد تكون بعض المشاكل التنموية، مثل التأخر في النمو العصبي أو الاضطرابات السلوكية الأخرى، عوامل تسهم في ظهور قصور الانتباه وفرط الحركة.

يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه العوامل قد تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على احتمالية الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة. قد يكون هناك عوامل أخرى غير معروفة تلعب دورًا أيضًا في تطور هذه الاضطرابات. يجب الاعتبار أن التشخيص والعلاج يتم عادةً بواسطة فريق متعدد التخصصات، بما في ذلك الأطباء والمعاختصاصيين النفسيين. 

 

إذا كان لديك شخص مقرب يعاني من قصور الانتباه وفرط الحركة، فإنه من المهم أن يتم التشخيص والعلاج من قبل محترفي الرعاية الصحية المؤهلين.

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