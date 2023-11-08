عاجل
النشرة الدينية.. معجزة ربانية تحدث للمريض عند قراءة سورة يس.. دعاء حفظ النعم من الزوال بـ12 كلمة.. ترك هذه الصلاة تجعلك بخيلا حذرنا منها النبي السبت.. افتتاح المعرض التشكيلي "ألوان وأبيض وأسود" بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية «مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف» سرايا القدس تقصف تجمعاً لآليات إسرائيلية غرب غزة بقذائف الهاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من خالد الصاوي لـ ظافر العابدين.. عرض فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

أنف وثلاث عيون
أنف وثلاث عيون

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ الذي سيقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة من الأفلام التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". 

ويقدم المخرج أمير رمسيس فيلمه الأحدث “أنف وثلاث عيون” في عرضه العالمي الأول ضمن قسم الروائع العربية، جنبا إلى جنب مع المخرجين أبو بكر شوقي عن فيلم “هجان” وعمرو سلامة عن فيلم “شماريخ”.
 

الفيلم تدور قصته حول جرّاح تجميليّ مشهور يلجأ إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.

الفيلم من بطولة ظافر العابدين والذي يظهر أيضا في مهرجان البحر الأحمر مع ثاني أفلامه كمخرج “إلى ابني” في عرضه العالمي الأول، وهو انتاج سعودي إماراتي، والتي تتمحورقصته حول عائلة تشهد تغييرات غير متوقعة ستؤثر عليها إلى الأبد، وذلك عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.
 

txt

محمد نبيل يكتب: مهرجان عمان السينمائي.. الجودة أولا !

txt

استقالة المخرج أمير رمسيس من منصبه بمهرجان القاهرة السينمائي


Lagoonie Film Production المنتجة للفيلم كانت قد صرحت قبل ثلاث سنوات عن تعاقدها مع Art Factory For Entertainment And Production  لإعادة إنتاج فيلم أنف وثلاثة عيون عن رائعة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وستكون البطولة للنجم خالد الصاوي، والمعالجة السينمائية الجديدة للسيناريست تامر حبيب، قبل أن يتحول المشروع للمخرج أمير رمسيس ويقوم ببطولته ظافر العابدين.

الفيلم يقدم بالشراكة مع ريد ستار، وهو من بطولة صبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص لـ أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

 

Lagoonie Film Production البحر الأحمر السينمائي المخرج أمير رمسيس القاهرة السينمائي خالد الصاوي جيهان الشماشرجى شماريخ صبا مبارك صدقي صخر ظافر العابدين عمان السينمائى مهرجان البحر الأحمر السينمائي نور محمود محمد نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن شعاره وقائمة الأفلام لعام 2023.. تفاصيل

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

يكشف عن شعاره.. مهرجان البحر الأحمر يعلن دفعة جديدة مع أفلام دورة 2023

"السينما الفلسطينية" في عدد خاص من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين

مالمو للسينما العربية يعلن عن مبادرة صندوق دعم الأفلام في مرحلة الإنتاج

أكثر من 90 شاشة حول العالم تضيء من أجل فلسطين

قبل عرضه بالقاهرة.. وداعًا جوليا يفوز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو

الهيئة الأردنية للأفلام: نعمل على تسويق إمكاناتنا كوجهة لتصوير الأفلام العالمية

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ