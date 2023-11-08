من خالد الصاوي لـ ظافر العابدين.. عرض فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ الذي سيقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة من الأفلام التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك".



ويقدم المخرج أمير رمسيس فيلمه الأحدث “أنف وثلاث عيون” في عرضه العالمي الأول ضمن قسم الروائع العربية، جنبا إلى جنب مع المخرجين أبو بكر شوقي عن فيلم “هجان” وعمرو سلامة عن فيلم “شماريخ”.



الفيلم تدور قصته حول جرّاح تجميليّ مشهور يلجأ إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.



الفيلم من بطولة ظافر العابدين والذي يظهر أيضا في مهرجان البحر الأحمر مع ثاني أفلامه كمخرج “إلى ابني” في عرضه العالمي الأول، وهو انتاج سعودي إماراتي، والتي تتمحورقصته حول عائلة تشهد تغييرات غير متوقعة ستؤثر عليها إلى الأبد، وذلك عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.





Lagoonie Film Production المنتجة للفيلم كانت قد صرحت قبل ثلاث سنوات عن تعاقدها مع Art Factory For Entertainment And Production لإعادة إنتاج فيلم أنف وثلاثة عيون عن رائعة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وستكون البطولة للنجم خالد الصاوي، والمعالجة السينمائية الجديدة للسيناريست تامر حبيب، قبل أن يتحول المشروع للمخرج أمير رمسيس ويقوم ببطولته ظافر العابدين.



الفيلم يقدم بالشراكة مع ريد ستار، وهو من بطولة صبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص لـ أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.