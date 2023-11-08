حماس : قوات الاحتلال استهدفت 120 مؤسسة صحية في القطاع

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" باسم نعيم، أن الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان على غزة قطع المياه الصالحة للشرب في غزة ، حتى أصبحت مفقودة بنسبة 90 %، وذلك استكمالا لجرائمه ضد الإنسانية .

وذكر باسم نعيم ، في المؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان: سكان غزة يضطرون أحيانا كثيرة للجوء إلى مياه البحر مما يسبب لهم الأمراض.. وهم من يعانون أزمة خانقة في توفير رغيف الخبز بسبب قصف الاحتلال للمخابز.

وقال أيضا : من العار على المجتمع الدولي السماح للاحتلال باستخدام المياه لابتزاز سكان غزة.. و تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية هو تواطؤ مع الاحتلال.

ودعا القيادي في "حماس" باسم نعيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال.

وشدد علي ضرورة تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية.. وندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر.

وأتم: الاحتلال يكثف قصفه على مستشفيات غزة ومراكزها الصحية مما يسبب كارثة حيث استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع وأخرج العديد منها من الخدمة.