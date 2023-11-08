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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط أحد شوارع غزة

عيلتنا كلها انبادت..
عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط احدي شوارع غزة

ما زال سكان قطاع غزة يعانون من تصعيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة فمن بين الآلاف الأطفال الذي استشهدوا وآخريين شردوا حيث توفيت عائلتهم بالكامل إلى معاناة الشباب والشيوخ. 

وثق مقطع فيديو مؤلم لحظات صراخ سيدة فلسطينية وسط احدي شوارع غزة معبرًة عن الأوضاع التي مالت لها، قائلًة: “عيلتنا كلها انبادت، ولاد عمنا انبادوا، قصفوهم وهما في بيوتهم، الله أكبر”.

غزة اليوم 

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 19.

 

هذا و وجه الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر دعوة عاجلة للسماح بالوصول الآمن وبلا عوائق لجميع أنحاء غزة لتوصيل الإمدادات و المساعدات الطبية.

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وكانت قد أفادت وكالة “رويترز”، عن وزير الدفاع الإيطالي “جويدو كروزيتو”، اليوم الأربعاء، بأن إيطاليا سترسل مستشفى عائما بطاقم مكون من 170 فردا إلى سواحل غزة.

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

 

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية".


 

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