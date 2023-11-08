عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 24 فلسطينيا في قصف الاحتلال لـ منزلين في شمال غزة

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" باستشهاد 24 مواطن على الأقل، وإصابة آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف استهدف منزلين شمال قطاع غزة.
 وقال مراسل "وفا"، إن 24 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبعضهم في حالة الخطر، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
 

وأضاف أن عددا من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائيل الأطفال والنساء العدوان الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي تحت الأنقاض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

موضوعات متعلقة

موقع أمريكي يكشف عن حجب الأقمار الصناعية الوصول لصور في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10678 شهيدا و28500 جريح

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مدينة أنطاليا التركية

في هذه الحالة.. المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الأسرى الأجانب

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

فضحية الإعلام الإسرائيلي.. تقارير تقنع الجمهور لديهم بفوائد الخوف في إنقاص الوزن

الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا جسما غريبا فوق الحدود مع لبنان

الاحتلال يعرقلنا.. المقاومة الفلسطينية تعلن نيتها في الإفراج عن 12 أسيرا لديها

ترشيحاتنا

طلاب يحتجون داخل الكونجرس بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.. والشرطة تعتقل عددا منهم

الجامعة العربية : إسرائيل أطلقت العنان للمستوطنين لممارسة جرائمهم

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

الاحتلال يقصف أمام مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة

كيف نسيطر على إدمان أولادنا للموبايلات والتابلت

هل تناول الحلويات يسبب دوخة؟ .. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ