الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
رياضة

أليجري يعيد أمجاد اي سي ميلان أمام الإنتر بعد غياب 15 عاما

منتصر الرفاعي

قاد المدرب الإيطالي المخضرم ماسيميليانو أليجري فريق إيه سي ميلان لتحقيق إنجاز غاب عن النادي لمدة 15 عاما بعدما نجح الروسونيري في الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان ذهابًا وإيابًا في الدوري الإيطالي خلال موسم 2025-2026.

ميلان يحسم ديربي الغضب

وجاء الانتصار الأخير لميلان في ديربي ميلانو بنتيجة (1-0) على ملعب سان سيرو، ليؤكد تفوقه على إنتر في مواجهتي الدوري هذا الموسم.

وسجل الإكوادوري بيرفس إستوبينان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعدما استغل تمريرة متقنة من يوسف فوفانا ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وحمل هدف إستوبينان قيمة تاريخية إذ أصبح أول لاعب إكوادوري يسجل في تاريخ ديربي ميلانو.

صراع الصدارة يشتعل

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، مقلصًا الفارق مع إنتر المتصدر الذي توقف رصيده عند 67 نقطة.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول من الديربي هذا الموسم أيضًا بهدف دون رد سجله الأمريكي كريستيان بوليسيتش ليحقق الروسونيري انتصارين متتاليين على إنتر في الدوري لأول مرة منذ موسم 2010-2011 عندما كان ماسيميليانو أليجري يقود الفريق أيضًا.

