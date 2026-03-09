أليجري يعيد أمجاد اي سي ميلان أمام الإنتر بعد غياب 15 عاما

قاد المدرب الإيطالي المخضرم ماسيميليانو أليجري فريق إيه سي ميلان لتحقيق إنجاز غاب عن النادي لمدة 15 عاما بعدما نجح الروسونيري في الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان ذهابًا وإيابًا في الدوري الإيطالي خلال موسم 2025-2026.

ميلان يحسم ديربي الغضب

وجاء الانتصار الأخير لميلان في ديربي ميلانو بنتيجة (1-0) على ملعب سان سيرو، ليؤكد تفوقه على إنتر في مواجهتي الدوري هذا الموسم.

وسجل الإكوادوري بيرفس إستوبينان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعدما استغل تمريرة متقنة من يوسف فوفانا ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وحمل هدف إستوبينان قيمة تاريخية إذ أصبح أول لاعب إكوادوري يسجل في تاريخ ديربي ميلانو.

صراع الصدارة يشتعل

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، مقلصًا الفارق مع إنتر المتصدر الذي توقف رصيده عند 67 نقطة.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول من الديربي هذا الموسم أيضًا بهدف دون رد سجله الأمريكي كريستيان بوليسيتش ليحقق الروسونيري انتصارين متتاليين على إنتر في الدوري لأول مرة منذ موسم 2010-2011 عندما كان ماسيميليانو أليجري يقود الفريق أيضًا.