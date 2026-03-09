بعد التأهل في كأس الاتحاد.. السيتي يتحرك لضم ظهير نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي اقترب من التعاقد مع الإنجليزي تينو ليفرامينتو الظهير الأيمن لفريق نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الدولي المصري عمر مرموش قد قاد مانشستر سيتي للتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة.

ويلعب ليفرامينتو ضمن صفوف نيوكاسل منذ انتقاله من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وذكر موقع "Football Insider" أن مانشستر سيتي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن حيث وضع ليفرامينتو ضمن أبرز الأهداف المطروحة على طاولة النادي لتدعيم هذا المركز.

وأشار التقرير إلى أن إدارة السيتي رصدت نحو 70 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع نيوكاسل خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك ليفرامينتو في 20 مباراة بمختلف البطولات مع نيوكاسل يونايتد هذا الموسم، ونجح في صناعة هدف واحد لزملائه.

من ناحية أخرى يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساء الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.