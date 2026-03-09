قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
رياضة

بعد التأهل في كأس الاتحاد.. السيتي يتحرك لضم ظهير نيوكاسل

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي اقترب من التعاقد مع الإنجليزي تينو ليفرامينتو الظهير الأيمن لفريق نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الدولي المصري عمر مرموش قد قاد مانشستر سيتي للتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة.

ويلعب ليفرامينتو ضمن صفوف نيوكاسل منذ انتقاله من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وذكر موقع "Football Insider" أن مانشستر سيتي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن حيث وضع ليفرامينتو ضمن أبرز الأهداف المطروحة على طاولة النادي لتدعيم هذا المركز.

وأشار التقرير إلى أن إدارة السيتي رصدت نحو 70 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع نيوكاسل خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك ليفرامينتو في 20 مباراة بمختلف البطولات مع نيوكاسل يونايتد هذا الموسم، ونجح في صناعة هدف واحد لزملائه.

من ناحية أخرى يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساء الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تينو ليفرامينتو نيوكاسل يونايتد عمر مرموش

