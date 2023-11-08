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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

أرشيفية
أرشيفية


أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عاطل عن العمل  إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي أقوال الطفل الضحية 

س: وما هي كيفية تقابلك بمحل الواقعة؟

ج: هو كان راجع من بره وماسك شنطة فيها حاجات وبعدين بيقولي تعرف تقرالي الرساله دى ووراني

رساله على التليفون كان فيها كلام وحش وترجمتهاله وبعدين طلب مني ان انا ادخل الشقة واقراله العداد

س: وما هي مضمون الرسالة التي قمت بترجمتها  ؟

ج: انا ترجمت كلام وحش وحده كانت بتبعتلة وبتقوله تعالى الشقة

س: وهل توجهت بصحبة المتهم إلى محل الواقعة ؟

ج: ايوه

س: وما الذي دعاك الى التوجه بصحبته ؟

ج: علشان هو طلب مني اني ادخل معاه الشقة علشان اقراله العداد.

س: وما الذي حدث فيما بينك وبينه في محل الواقعه؟

ج: هو انا قريت العداد واول ما قريت العداد اداني ورقة فيها حسابات علشان احسبها وفجاه لفيته قفل ترباس الباب واول ما قفل الترباس جه عليا وقعد يضربني بايده في وشي وقالي احنا رجاله زي بعض وكان عايز يقلعني البنطلون وانا رفضت وهو قلع البنطلون واشبع رغباته .

س: وهل استجبت لطلب المتهم  ؟

ج: ايوة 

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

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