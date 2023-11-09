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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 9-11-2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر


سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
 

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