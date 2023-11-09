لوسيد تخسر 430 ألف دولار مقابل كل سيارة باعتها بالربع الثالث لـ2023

خسرت شركة لوسيد، شركة السيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا والتي تصنع سيارة Air Sedan، أكثر من 430 ألف دولار لكل سيارة باعتها في الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لأحدث تقرير مالي للشركة.

لوسيد تخسر430 ألف دولار مقابل كل سيارة باعتها في الربع الثالث

وفي الربع الثالث، أعلنت شركة لوسيد عن إيرادات بلغت 137.8 مليون دولار، بانخفاض عن 195.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ولكن هنا تصبح الأمور فوضوية بعض الشيء لأن صافي الخسائر بلغ حوالي 630.9 مليون دولار، أي أكثر بـ 100 مليون دولار من العام الماضي، وكل ذلك أثناء تسليم 1456 مركبة.

هذا ما يقرب من 433000 دولار مفقودة على كل سيارة مباعة. من المؤكد أن هذا أفضل من الخسارة البالغة 544000 دولار التي تم الإبلاغ عنها على كل مركبة تم بيعها في الربع الثاني، لكنه لا يزال مبلغًا هائلاً من المال بالنظر إلى أن أغلى مركبة تباع من قبل العلامة التجارية تكلف حوالي 250000 دولار.

لوسيد تخسر430 ألف دولار مقابل كل سيارة باعتها في الربع الثالث

قامت شركة لوسيد بتصنيع 1550 سيارة كهربائية في الربع الثالث من عام 2023، وهو أقل من نصف الذروة البالغة 3493 وحدة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي. مع كل ما قيل، قامت الشركة بمراجعة توجيهاتها الإنتاجية لهذا العام إلى 8000 – 8500 وحدة، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 10000 – 14000 سيارة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت خسائر الشركة 2.17 مليار دولار، ارتفاعا من 1.83 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2022.

أنهت شركة صناعة السيارات في كاليفورنيا الربع الأخير بسيولة قدرها 5.45 مليار دولار، مما سيساعدها على إطلاق طرازها الثاني، Gravity SUV، وفقًا للمدير المالي للشركة شيري هاوس.

لوسيد تخسر430 ألف دولار مقابل كل سيارة باعتها في الربع الثالث

أطلقت شركة لوسيد أيضًا طراز Air Sapphire الرائد وإصدارات Air Pure RWD من سيارة السيدان الخالية من الانبعاثات، وافتتحت مصنعًا في المملكة العربية السعودية، وأبرمت صفقة مع أستون مارتن لتزويد شركة صناعة السيارات البريطانية بمحركها الكهربائي.

ستظهر سيارة Lucid Gravity SUV لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تشارك العديد من مكونات نظام الدفع الخاص بها مع سيارة السيدان الهوائية. وهذا يعني أنه يمكن تشغيلها بواسطة محرك كهربائي واحد أو اثنين أو ثلاثة، اعتمادًا على الطراز، في حين يجب أن يتراوح خرج الطاقة بين 430 و1234 حصانًا، تمامًا مثل Air.