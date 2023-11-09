رئيس الرقابة على الصادرات: نسعى لتقريب وجهات النظر مع دول الجوار الأفريقي

أكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، أن مشاركة الهيئة في القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023 التي تستضيفها مصر، تستهدف الترويج لكافة البرامج التنموية التي يجري تنفيذها وتسعى لتقريب وجهات النظر مع دول الجوار الأفريقي.

وقال "النجار"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الهيئة تعكف على نقل تجربة مصر في مجالات إحكام الرقابة على واردات وصادرات السلع والخدمات بما ينعكس علي تحسين مؤشرات التجارة البينية والاقتصاد بوجه عام.

ونوه بأن الهيئة ستركز الفترة الراهنة على نشر الوعي الرقابي والبرامج الرائدة والتي من بينها البصمة الكربونية في منح التراخيص الصناعية، مؤكدا أن هناك اهتماما وتركيزا على القارة السمراء باعتباره تكليفا رئاسيا.