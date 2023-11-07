قوات أممية.. جنوب إفريقيا توجه رسالة لدول العالم بشأن الأوضاع في غزة

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الثلاثاء، إن جنوب أفريقيا تطالب بوقف تزويد الأطراف المتحاربة في غزة بالأسلحة وإطلاق سراح الرهائن.

وطالبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في تصريحات له، بنشر قوة أممية في فلسطين تضمن وقف إطلاق النار وتحمي المدنيين.

وأشارت باندور أن جنوب أفريقيا التي عانت من الفصل العنصري، لا يمكنها أن توافق على أي شكل من أشكال الفصل العنصري.

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إن البلاد قررت استدعاء دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها، معتبراً أن تل أبيب متورطة في العقاب الجماعي للفلسطينيين.

ووصفت ناليدي باندور عودة الدبلوماسيين بأنها "ممارسة عادية"، مشيرة إلى أن الاستدعاء يهدف إلى تحديد "ما إذا كانت هناك أي إمكانية لتقديم المساعدة وما إذا كانت العلاقة المستمرة قادرة بالفعل على الاستمرار بكل الشروط".

وقالت وزيرة الخارجية إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت باندور: "نعتقد أن طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي، مضيفة أن جنوب إفريقيا ستواصل الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في فلسطين. وليس لجنوب أفريقيا سفير في إسرائيل".