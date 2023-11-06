انتصار لـ حماس.. أول تعليق من إسرائيل على قرار جنوب أفريقيا سحب دبلوماسييها

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على قرار جنوب أفريقيا إعادة طاقمها الدبلوماسي من إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "تدعم وزارة الخارجية بشكل كامل السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا الذي يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل هذه الأيام، عندما نقاتل منظمة تدعو إلى تدميرنا".

وأضافت أن "قرار حكومة جنوب إفريقيا بإعادة الموظفين الدبلوماسيين هو انتصار لحركة حماس في 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، أنها ستستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل "للتعبير" عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال خومبودزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس، في مؤتمر صحفي: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور”.