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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار لـ حماس.. أول تعليق من إسرائيل على قرار جنوب أفريقيا سحب دبلوماسييها

إسرائيل
إسرائيل

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على قرار جنوب أفريقيا إعادة طاقمها الدبلوماسي من إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "تدعم وزارة الخارجية بشكل كامل السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا الذي يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل هذه الأيام، عندما نقاتل منظمة تدعو إلى تدميرنا".

وأضافت أن "قرار حكومة جنوب إفريقيا بإعادة الموظفين الدبلوماسيين هو انتصار لحركة حماس في 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، أنها ستستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل "للتعبير" عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

جنوب أفريقيا: إسرائيل متورطة في العقاب الجماعي للفلسطينيين

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال خومبودزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس، في مؤتمر صحفي: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور”.

إسرائيل جنوب افريقيا الخارجية الإسرائيلية

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