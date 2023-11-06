جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، أنها سستستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل "للتعبير" عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال خومبودزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس، في مؤتمر صحفي: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور”.

وكانت جنوب أفريقيا دعت في وقت سابق، الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من المزيد من القصف مع تصعيد إسرائيل لعدوانها.

وقالت خارجية جنوب أفريقيا في بيان صادر اليوم الاثنين: “لقد تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وأضافت أن أعداد الشهداء من المدنيين وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، تتطلب أن يظهر العالم أنه جاد بشأن المساءلة العالمية.