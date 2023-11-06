جنوب أفريقيا: إسرائيل متورطة في العقاب الجماعي للفلسطينيين

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إن البلاد قررت استدعاء دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها، معتبراً أن إسرائيل متورطة في العقاب الجماعي للفلسطينيين.

ووصفت ناليدي باندور عودة الدبلوماسيين بأنها "ممارسة عادية"، وقالت إن الاستدعاء يهدف إلى تحديد "ما إذا كانت هناك أي إمكانية لتقديم المساعدة وما إذا كانت العلاقة المستمرة قادرة بالفعل على الاستمرار بكل الشروط".

وقالت وزيرة الخارجية إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: نعتقد أن طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي، مضيفة أن جنوب إفريقيا ستواصل الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في فلسطين. وليس لجنوب أفريقيا سفير في إسرائيل.

خلال قمة القاهرة للسلام الشهر الماضي، دعا الرئيس سيريل رامافوسا الدول إلى عدم تزويد أي من طرفي الصراع بالأسلحة بينما حثت وزارة الخارجية في السابق الأمم المتحدة على نشر قوات لحماية المدنيين في غزة.

وقامت تركيا والأردن وبوليفيا وهندوراس وكولومبيا وتشيلي والبحرين بتخفيض اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر.