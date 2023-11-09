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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تطالب بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة

صدى البلد

قال وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر باريس المنعقد ، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في غزة أن مصر تطالب بأهمية وقف إطلاق الناري الفوري والمستدام.

وتندد مصر بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح وتهجيرهم قسراً من أراضيهم، حيث بلغ أعداد النازحين في غزة إلى الثلث. 

وأشار وزير الخارجية المصري  إلى أن  الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لدخول المساعدات تزيد تدهور الأوضاع في غزة.

وقدم الشعب المصري من خلال المنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة وبلغت حوالي 5400 طن، رغم التحديات الاقتصادية في حين أنه لم تصل المساعدات المقدمة من أعضاء المجتمع الدولي إلى هذه الكمية.

وقال شكري إن مصر تبنت منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقفا واضحا يدين فيه كافة أشكال استهداف المدنيين ، واستهداف الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وأودى بحياة 10 آلاف مدني نصفهم من الأطفال.

كما تدين مصر حصار وترويع وتشريد وتهجير مليون مدني فلسطيني من أراضيهم ومنازلهم.

التحديات الاقتصادية الحكومة المصرية التحديات الاقتصاد إطلاق النار الخارجية المصري

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