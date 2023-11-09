زوجها سلم نفسه.. تفاصيل العثور على جثة عروس داخل غرفتها بالإسماعيلية

أقدم عريس على قتل عروسه بعد مرور 4 أشهر على زفافهما بمنطقة الحكر بنطاق قسم ثان بمحافظة الإسماعيلية.



وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا بالعثور على جثة سيدة تدعى ياسمين، مقيمة بمنطقة الحكر، داخل غرفة نومها مطعونة بسكين وهروب زوجها.



كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.



واتهمت أسرة المجني عليها زوجها بارتكاب جريمته بسبب غيرته الشديدة عليه وقيامه بتعنيفها المستمر خلال فترة زواجهم والتي استمرت 4 أشهر، شهد خلالها الجيران علي وقوع التشاجرات بينهما والاعتداء عليها.



من جانبها كشفت مصادر أمنية قيام المتهم بتسليم نفسه بالقسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.