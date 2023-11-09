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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الإسماعيلية يكشف حقيقة ادعاء فتاة محاولتها استخراج بطاقة أكثر من مرة

فيس بوك
فيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، ادعت خلاله صاحبة الحساب ترددها على أحد السجلات المدنية بالإسماعيلية أكثر من مرة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتبين تقدم الشاكية صحبة والدتها لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدتها بحالة اجتماعية “أرملة”، حيث تبين وجود أخطاء بوثيقة الزواج الخاصة بوالدتها المدرجة على الحاسب الآلى تستوجب التصحيح. 

تم إفهامها بإجراءات التصحيح بالوثيقة فى حينه، عقب ذلك تم إصدار بطاقة الرقم القومى خاصتها (بالحالة الاجتماعية المطلوبة ) وتسليمها لها، وتمت إزالة أسباب الشكوى.

إستخراج بطاقة الرقم القومى الأجهزة الامنية الاسماعيلية الحالة الإجتماعية السجلات المدنية وثيقة الزواج

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