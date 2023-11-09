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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسح بيهم البلاط.. إعلامي يشيد بكلمة سامح شكري في مؤتمر باريس

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال الإعلامي محمد شردي، إن الإعلام الغربي أصبح في موقف محرج للغاية في ضوء انتشار ما يحدث في غزة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن التوجهات مازالت كما هي، أن إسرائيل مظلومة وتدافع عن نفسها، وكل يوم يمر في هذه الأزمة يفقد الإعلام مصداقيته أمام الشعوب في العالم. 

محمد شردي يتحدث عن كلمة سامح شكري 

وأشاد "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الخميس، بموقف سامح شكري وزير الخارجية المصري وكلمته في مؤتمر باريس لدعم المدنيين في غزة، قائلا: "يسلم فمك يا سامح يا شكري وعلى كلمتك في المؤتمر"، موضحا أن وزير الخارجية المصري ذهب بدلوماسية مصرية هادئة ووضعهم أمام الأمر الواقع، وتحدث في أكثر من نقطة حول أن مصر تبنت منذ اليوم الأول التحذير حول التصعيد، وترفض وتدين استهداف المدنيين. 

وتابع محمد شردي، أن ما وصل إليه الصراع من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل غير مقبول، لافتا إلى أن مصر هي أول دولة عقدت معاهدة سلام مع إسرائيل وعلى الرغم من ذلك مصر هي من تهاجم وتنتقد إسرائيل. 

واستكمل: "افتكروا مصر لما عقدت معاهدة السلام مع إسرائيل اتعمل فيها إيه والمقاطعة لمصر في الساحات الدولية، تعالى شوف دلوقتي هات حد يتكلم زي مصر في الساحات الدولية، وأن اللي بيحصل ده جرائم حرب، وأن بيتم تهجير الناس وتشريدها، وفتح ممر آمن لنقل المدنيين من الجنوب ليس تطور إيجابي في الأزمة". 

وواصل أن الوزير سامح شكري، أكد أن ما تقوم به إسرائيل يتخطى أي دفاع شرعي عن النفس، ويدخل إلى انتهاكات جسيمة والصمت الدولي هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني، "سامح شكري مسح بيهم بلاط باريس". 

محمد شردي الإعلام الغربى سامح شكري وزير الخارجية غزة مؤتمر باريس

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