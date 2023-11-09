بيان أمريكي عاجل بشأن سكان شمال غزة النازحين من منازلهم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين الذين يغادرون شمال غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع سيتمكنون في النهاية من العودة.

وقال ساترفيلد، في إفادة صحفية: “يجب أن يكون لدى أولئك الموجودين الآن في الجنوب كل القدرة على العودة إلى الشمال، عندما يكون ذلك آمنًا”.

وأضاف: “لا نرى أي نزوح دائم، حتى داخل غزة، من الشمال إلى الجنوب”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.