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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: أمريكا تسلم إسرائيل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، بأن أمريكا أعادت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية التي سحبتها من إسرائيل للحرب في أوكرانيا.

وذكرت “يديعوت أحرونوت”، أن سفينة أمريكية أكملت اليوم تفريغ عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، والتي تهدف للقتال في غزة وأيضا في لبنان، حيث يتم استخدام سلاح المدفعية لقصف مصادر الإطلاق، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.

وأضافت أنه “عند استلام القذائف، أكملت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي تفريغ سفينة الشحن، التي كانت تحمل حوالي 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في حوالي 170 حاوية”.

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وأوضحت أنه تم تحميل المعدات والذخائر على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية.

أمريكا إسرائيل أوكرانيا

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