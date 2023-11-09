عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق سعره.. أفخم منزل متنقل يصدم الجمهور بمواصفاته

منزل منتنفل
منزل منتنفل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لأحد أجمل المنازل المتنقلة في العالم والذي نفذته إحدى الشركات الألمانية، حيث يحتوي على مواصفات غير اعتيادية وتداول البعض سعره الذي صدم المتابعين.

txt

مصرع شخصين في انهيار سقف منزل بالفيوم

txt

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط تمهيدًا لتفجير منزل طفل أسير

المنزل المتنقل يتميز باحتوائه على مساحة تتسع لسيارة بأكملها أسفل المقصورة بإمكانات هيدروليكية فائقة.


استريو "بيرميستر" المتطور
ويضم البيت المتنقل أيضًا نظام استريو "بيرميستر" المتطور، الذي تبلغ قيمته حوالي 300 ألف دولار، وعلاوة على ذلك، يفخر المنزل بمساحة داخلية قابلة للاستخدام تبلغ 115 مترًا، والتي تفوق مساحات معظم الكرفانات الموجودة في الأسواق حاليًا.

 

ويحتوي الكرافان كذلك مطبخًا كامل الحجم، يشبه إلى حد كبير المطابخ في المنازل التقليدية، ويحتوي على كل الأجهزة التي قد تحتاجها، بما في ذلك غسالة الأطباق.


أيضا توجد منطقة جلوس مع طاولة طعام، وتلفزيون بمحرك يمكن أن يتم إخفاؤه خلف الجدار، عندما لا يكون قيد الاستخدام، واثنين من النوافذ الكبيرة ذات المظلات.. وتتوافر أيضًا مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية.


وبموازاة منطقة المعيشة، يوجد حمام واسع به مرحاض، ودش مزود بأحواض كبيرة ومرآة. ويمكن للمركبة استيعاب ما يصل إلى 800 لتر من المياه العذبة، و600 لتر من مياه الخزان، و300 لتر أخرى لخزان المرحاض.


منطقة للنوم ومساحة للعمل
أما الجزء الخلفي، فتوجد به منطقة النوم الرئيسية التي تحتوي على سرير مزدوج، والمزيد من النوافذ، ومساحة تخزين رائعة.. وهناك أيضًا مساحة خاصة للعمل، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

موضوعات متعلقة

أم تدهس ابنها بالسيارة.. ماذا حدث؟

إغلاق المدارس.. فيضانات غير مسبوقة تهدد حياة العشرات في فرنسا

أغرب اختبار سواقة.. فتاة تقود سيارتها لمسافة 1600 كيلو

صمود الأطفال.. مطرب عراقي يوجه عملا فنيا لدعم أهل غزة

اكتشاف فأس أثرية في السعودية.. كم عمرها؟

مشرف عام أكاديمية نادي الهلال السعودي لصدى البلد: المملكة تشهد طفرة رياضية

زراعة شرائح إلكترونية في الدماغ يثير الجدل بعد تلقي إيلون ماسك هذا الطلب

بعد انتشارها على السوشيال ميديا..أحمد المصري يكشف مخاطر عمليات تكميم المعدة

ترشيحاتنا

18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

هل يوجد في الجنة كتب؟.. خالد الجندي يستدل بحديث شريف

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

مايا مرسي: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في معالجة آثار تغير المناخ

توسيع نطاق الحرب لا مفر منه..تحذير شديد اللهجة من إيران بسبب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ