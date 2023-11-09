لن تصدق سعره.. أفخم منزل متنقل يصدم الجمهور بمواصفاته

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لأحد أجمل المنازل المتنقلة في العالم والذي نفذته إحدى الشركات الألمانية، حيث يحتوي على مواصفات غير اعتيادية وتداول البعض سعره الذي صدم المتابعين.

المنزل المتنقل يتميز باحتوائه على مساحة تتسع لسيارة بأكملها أسفل المقصورة بإمكانات هيدروليكية فائقة.



استريو "بيرميستر" المتطور

ويضم البيت المتنقل أيضًا نظام استريو "بيرميستر" المتطور، الذي تبلغ قيمته حوالي 300 ألف دولار، وعلاوة على ذلك، يفخر المنزل بمساحة داخلية قابلة للاستخدام تبلغ 115 مترًا، والتي تفوق مساحات معظم الكرفانات الموجودة في الأسواق حاليًا.

ويحتوي الكرافان كذلك مطبخًا كامل الحجم، يشبه إلى حد كبير المطابخ في المنازل التقليدية، ويحتوي على كل الأجهزة التي قد تحتاجها، بما في ذلك غسالة الأطباق.



أيضا توجد منطقة جلوس مع طاولة طعام، وتلفزيون بمحرك يمكن أن يتم إخفاؤه خلف الجدار، عندما لا يكون قيد الاستخدام، واثنين من النوافذ الكبيرة ذات المظلات.. وتتوافر أيضًا مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية.



وبموازاة منطقة المعيشة، يوجد حمام واسع به مرحاض، ودش مزود بأحواض كبيرة ومرآة. ويمكن للمركبة استيعاب ما يصل إلى 800 لتر من المياه العذبة، و600 لتر من مياه الخزان، و300 لتر أخرى لخزان المرحاض.



منطقة للنوم ومساحة للعمل

أما الجزء الخلفي، فتوجد به منطقة النوم الرئيسية التي تحتوي على سرير مزدوج، والمزيد من النوافذ، ومساحة تخزين رائعة.. وهناك أيضًا مساحة خاصة للعمل، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.