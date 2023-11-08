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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط تمهيدًا لتفجير منزل طفل أسير

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وأغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ذكرت مصادر محليه في المخيم أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الأسير الطفل محمد الزلياني (14 عاما)، وذلك تمهيدًا لهدمه.

ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الطفل الزلياني بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في فبراير الماضي.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، جدد فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك عدد من المواطنين لا زالوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقصفت طائرات الاحتلال أحد أبراج مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

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