سعر BMW X7 موديل 2024 في مصر.. صور

تتربع السيارة X7 على قائمة سيارات BMW المقدمة في السوق المصري، كأغلى وافخم سيارة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية الفاخرة، حيث تعتمد هذه السيارة على باقة من القدرات الفنية والتقنية القوية، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة BMW X7 موديل 2024 في السوق المصري.

BMW X7 موديل 2024

ابعاد السيارة BMW X7 موديل 2024

الطول 5162 مم.

العرض 2000 مم.

الارتفاع 1819 مم.

الخلوص الارضي 221 مم.

طول قاعدة العجلات 3105 مم.

BMW X7 موديل 2024

القدرات الفنية لـ BMW X7 موديل 2024

تستطيع السيارة BMW X7 موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2024

تتمتع السيارة BMW X7 موديل 2024 بمحرك ثماني الاسطوانات 4 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 530 حصانا، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات "دفع رباعي".

BMW X7 موديل 2024

اسعار BMW X7 موديل 2024 الرسمية في مصر

يصل السعر الرسمي للسيارة BMW X7 موديل 2024 في مصر إلى 7 مليون و950 الف جنيه.