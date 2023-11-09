عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X7 موديل 2024 في مصر.. صور

BMW X7 موديل 2024
BMW X7 موديل 2024

تتربع السيارة X7 على قائمة سيارات BMW المقدمة في السوق المصري، كأغلى وافخم سيارة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية الفاخرة، حيث تعتمد هذه السيارة على باقة من القدرات الفنية والتقنية القوية، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور

سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

سعر BMW IX موديل 2024 الجديدة في مصر .. صور

سعر BMW X3 موديل 2023 في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة BMW X7 موديل 2024 في السوق المصري.

BMW X7 موديل 2024

ابعاد السيارة BMW X7 موديل 2024

 

  • الطول 5162 مم.
  • العرض 2000 مم.
  • الارتفاع 1819 مم.
  • الخلوص الارضي 221 مم.
  • طول قاعدة العجلات 3105 مم.
BMW X7 موديل 2024

القدرات الفنية لـ BMW X7 موديل 2024

 

  • تستطيع السيارة BMW X7 موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.
BMW X7 موديل 2024
  • تتمتع السيارة BMW X7 موديل 2024 بمحرك ثماني الاسطوانات 4 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 530 حصانا، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات "دفع رباعي".
BMW X7 موديل 2024

اسعار BMW X7 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

يصل السعر الرسمي للسيارة BMW X7 موديل 2024 في مصر إلى 7 مليون و950 الف جنيه.

BMW SUV BMW X7 BMW X7 موديل 2024 اسعار BMW X7 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

موضوعات متعلقة

تويوتا برادو خليجي أعلى فئة 2023 .. للبيع بهذا السعر

سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

سيارة رياضية "أوتوماتيك" هاي لاين وبأفضل سعر .. صور

سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

بقوة 707 أحصنة.. "AMG GT2 PRO" النسخة الاشرس من مرسيدس |صور

أرخص سيارة كهربائية "مكشوفة" في العالم.. كم يبلغ سعرها؟

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

ترشيحاتنا

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

الإحالة إلى المعاش.. 4 جزاءات على شاغلى الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

الأمم المتحدة: سمعنا عن الهدنة في غزة من الإعلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ