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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور

BMW 420 موديل 2024
BMW 420 موديل 2024

تقدم BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية العريقة، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها اصدارات 420 الشهيرة، والتي تتمتع بطابع رياضي انيق، مع حزمة من التقنيات، والتجهيزات الفنية القوية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة BMW 420 موديل 2024 في مصر. 

BMW 420 موديل 2024

محرك السيارة BMW 420 موديل 2024

 

تعتمد BMW 420 موديل 2024 فئة GC على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

BMW 420 موديل 2024

تسارع السيارة BMW 420 موديل 2024

 

يمكن للسيارة BMW 420 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 235 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع التسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

BMW 420 موديل 2024

ابرز تجهيزات السيارة BMW 420 موديل 2024

 

  • كاميرا 360 درجة واخرى خلفية.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • جنوط رياضية.
  • انذار.
  • مانع للسرقة.
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • مرايات وزجاج كهربائي.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • حساسات ركن.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • منظومة من المكابح عالية الاداء وادوات المساعدة.
  • مثبت سرعة.
BMW 420 موديل 2024

 

سعر السيارة BMW 420 موديل 2024

 

تقدم الفئة GC من السيارة BMW 420 موديل 2024 في مصر، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 3 مليون و200 الف جنيه.

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