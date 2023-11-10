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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عام ونصف.. قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري

ياسر فرج وهبة الهواري
ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج عن المذيعة هبه الهواري في صمت بعد حوالي عام ونصف من عقد قرانهما بحضور عدد من أصدقائهما المقربين. 

 

 

زواج ياسر فرج

 

واحتفل الفنان ياسر فرج في مارس ٢٠٢٢ بعقد قرانه  على المنتجة والإعلامية هبة الهوارى بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه. 

 

وحرص على الحضور كل من الفنان هانى رمزى، والفنانة وفاء عامر والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين،  وآخرين.

 

الزيجة الثانية 

 

يذكر ان هذا الزواج تم بعد عام وثلاثة اشهر من رحيل زوجته السابقة وام أولاده، ولم يعلن ياسر فرج عن الفرح إلا لبعض أصدقائه المقربين وفضل إقامته بعيدا عن أعين الصحافة. 

 

كشف الفنان ياسر فرج، عن ندمه بسبب مشاركته في فيلم "عايشين اللحظة"، قائلا “متنفذش زي ما كنت فاهم، ساعات العمل بيكون كويس، لكن لما ندخل في مرحلة التنفيذ الأمور بتتغير، وده اللي حصل في الفيلم”.

 

وأكد الفنان ياسر فرج، في تصريحات تلفزيونية له على أن النجم أحمد زاهر أفضل فنان قدم دور الشر مؤخرا، من بين الفنانين ماجد المصري، وطارق لطفي، قائلاً 'كل واحد منهم ليه دور شر فظيع، ولكن اكتر واحد نجح مؤخرا كان أحمد زاهر في البرنس مع محمد رمضان، وهو دفعتي من ايام المعهد، وطبعا طارق لطفي عشرة كبيرة، بس يمكن في الفترة الأخيرة في أدوار الشر أقول أحمد زاهر".

ياسر فرج المخرج عمرو عابدين الفنانة وفاء عامر الفنان هانى رمزى الفنان ياسر فرج المذيعة هبة الهواري

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