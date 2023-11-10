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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. خصم مغري على سامسونج Galaxy A24

خصم 29% على موبايل
خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A24

بمناسبة موسم التخفيضات العالمي "البلاك فرايدي"، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من المنتجات الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، من خلال تقديم صفقات رائعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوجية، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A24

ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A24، على خصم مغرٍ على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 10888 جنيهاً مصريًا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 7999 جنيهًا مصريًا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2889 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 29%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من موبايل سامسونج Galaxy A24، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت ودعم تقنية 4G، باللون الأسود.

خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A24

مواصفات سامسونج Galaxy A24

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A24، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A24، بواسطة معالج من نوع Helio G99، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

جاء هاتف سامسونج Galaxy A24، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy A24، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A24
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