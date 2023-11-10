ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

تعد الجوافة من أشهر الفواكه الشتوية المنتشرة بشكل شائع في عدد كبير من بلدان العالم فما تاثيرها على الجسم؟.



نعرض لكم اهم فوائد الجوافة الصحية عند تناولها باستمرار طوال الشتاء، وفقا لما جاء في موقع فارمسي.

1. الجوافة تساعد على تعزيز مناعتك

الجوافة غنية بفيتامين C ويقال أنها تحتوي على أربعة أضعاف محتوى فيتامين C الموجود في البرتقال.

يساعد فيتامين C على تعزيز مستويات المناعة التي تعد الجسم لمحاربة الالتهابات ومسببات الأمراض الشائعة كما أن المزيد من فيتامين C يساعد في تحسين البصر.

2. قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعمل فيتامين C والليكوبين وأنواع أخرى من البوليفينول كمضادات للأكسدة تساعد في تحييد الالتهابات في الجسم التي تمنع نمو الخلايا السرطانية. ثبت أن فاكهة الجوافة تمنع سرطان البروستاتا وتمنع أيضًا نمو خلايا سرطان الثدي.



3. يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف ومؤشر نسبة السكر في الدم الذي يساعد على منع تطور مرض السكري.

يمكنك الرجوع إلى مخطط الغذاء الخاص بمؤشر نسبة السكر في الدم لمعرفة المؤشرات الجغرافية للأطعمة الأخرى وتعديل نظامك الغذائي وفقًا لذلك.

ينظم محتوى الألياف مستويات السكر في الدم من الارتفاع، بينما يحد مؤشر نسبة السكر في الدم أيضًا من ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة قصيرة.

السكري

4. تساعد الجوافة في الحفاظ على صحة القلب

تحتوي الجوافة على كميات عالية من الصوديوم والبوتاسيوم الذي يساعد الجسم على توازن وتنظيم ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تساعد الجوافة في تقليل نسبة الكوليسترول الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب ومع ذلك، فإن هذه الفاكهة تزيد من مستويات الكولسترول الجيد وتستبدله بالكوليسترول السيئ.

5. يساعد أثناء الإمساك

تحتوي الجوافة على كميات عالية من الألياف الغذائية الجيدة بالمقارنة مع الفواكه الأخرى.

تحتوي حبة جوافة واحدة يوميًا على 12% من الألياف، مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي. كما أنه يساعد في حركات الأمعاء الصحية وهذا يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

6. يساعد على تحسين البصر

تحتوي فاكهة الجوافة على فيتامين أ الذي يساعد على تقوية بصر الفرد و تناول الجوافة لا يمنع ضعف البصر فحسب، بل يمنع أيضًا من الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

7. الجوافة عامل مضاد للإجهاد

تحتوي الجوافة على المغنيسيوم الموجود في الفاكهة والذي يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب لذلك هذا يعني أنه بعد التمرين الشاق أو يوم طويل في المكتب، تحتاج إلى جوافة واحدة فقط لتمنحك الاسترخاء. تساعدك هذه الفاكهة على مكافحة التوتر وتوفر دفعة جيدة من الطاقة لنظامك.

8. الجوافة تساعد المرأة أثناء فترة الحمل

تفيد الجوافة النساء الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وفيتامين ب9 الذي ينصح بتناوله للنساء لأنه يساعد في تطوير الجهاز العصبي للطفل ويحميه من الاضطرابات العصبية.

فترة الحمل

9. من أفضل الحلول لآلام الأسنان

تتمتع أوراق الجوافة بعمل مضاد للالتهابات وقدرة مضادة للبكتيريا تحارب الالتهابات وتقتل الجراثيم، وسيساعد الأشخاص الذين يستهلكون أوراق الجوافة في المنزل في الحد من آلام الأسنان

10. يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية، أو إذا كنت تشعر أنك على الجانب الأثقل، فأنت بحاجة إلى تناول الجوافة التي تساعد في فقدان الوزن.

تنظم الجوافة عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقال إن الجوافة الخام تحتوي على كمية أقل من السكر بالمقارنة مع التفاح والعنب والبرتقال.

