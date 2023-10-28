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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فوائد تحصل عليها من تناول الجوافة..  ما هي

فوائد تناول الجوافة
فوائد تناول الجوافة

تحتوي الجوافة على نسب جيدة من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وتحتوي الحبة الواحدة من الجوافة على 37.4 سعر حراري.


فوائد تناول الجوافة


وتمد الجوافة الجسم بالعديد من العناصر والمعادن، مثل : الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والزنك، وفقا لما نشر في موقع .

 

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وتشمل الجولفة على مضادات الأكسدة، التي تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بأغلب المشاكل الصحية، ومن أبرز فوائد الفراولة ما يلي ؛

 

_ لا تحتوي الجوافة على نسبة سكر عالية؛ لذا يتم هضمها وامتصاصها تدريجيا، لذا فهي آمنة لمرضى السكري.

 

فوائد تناول الجوافة

 

_ تساعد الألياف الموجودة في الجوافة على خفض مستويات السكر، لأنها تستغرق وقتا طويلا للهضم، ما يضمن عدم إطلاقها في مجرى الدم بسرعة.

_ تعمل الجوافة على إنقاص الوزن، وذلك لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

_ تحتوي الجوافة على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم، مما يلبي أحد الاحتياجات الأساسية للنظام الغذائي.

_ وتحتوي الجوافة على فيتامين سي، والتي تساهم في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الأمراض المزمنة.

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