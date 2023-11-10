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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن الأقصر: خطة محكمة لتأمين احتفالات دير الشهيد مارجرجس

مدير الأمن يتفد
مدير الأمن يتفد دير مارجرجس بالرزيقات قبل بدء أحتفالاته بمح

تفقد اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وذلك لتفقد نقاط الخدمات الأمنية المتبعة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم خلال الفترة المقبلة بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر.

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وكان في أستقبالهم، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقى مسئول أمن الدير.

يذكر أن الاحتفال بعيد الشهيد مارجرجس الروماني، يتم في ديره بجبل الرزيقات، وسيبدأ يوم السبت المقبل 11 نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الزوار، تقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداسات يومية، ومجموعات التربية الكنسية، لجميع المراحل للزوار، وترفع بخور العشية والدورة ثم النهضة الروحية، ويتناوب عدد من الآباء المطارنة والأساقفة في إلقاء العظات التي يحضرها الآلاف يوميا.

كما وضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة لتأمين إحتفالات دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، والذي يستقبل خلال الاحتفال كافة فئات المجتمع من الأقباط والمسلمين من جميع أنحاء مصر وخارجها.

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الأقصر استقبال الأنبا مرقس مطران الخدمات الامنية الشهيد مارجرجس جنوب المحافظة عيد الشهيد مارجرجس مساعد أول وزير الداخلية

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