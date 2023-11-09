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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم حفل لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الأقصر

تنظيم حفل لدعم زواج
تنظيم حفل لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الأقص

 

شاركت جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاقصر فى تنظيم حفل لدعم عدد (25) فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن  وادخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر.


وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.


واشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

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من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.
 

أضاف، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الأقصر نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة الأقصر بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 1609 فتاة يتيمة بمحافظة الاقصر، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ.

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